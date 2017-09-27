РАМКИ ЗАКОНА: Не в деньгах счастье – некоторые руководители руководствуются этой мудростью, забывая об её окончании, - а в их количествеВ Мурманской области откроют движение по 16-километровому участку автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством Норвегия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.09.17 10:14

Кольский район и коммуна Инари планируют развивать туризм и гуманитарное сотрудничество

24 сентября прошли официальные переговоры по сотрудничеству муниципалитета Инари (Финляндская республика) и муниципальных образований Кольский район и города Колы.

Муниципалитет Инари представляли Ану Аваскари, председатель Муниципального Совета, Яри Хуотари, председатель Муниципального Управления, Тони Лайне, сити менеджер коммуны Инари и Эйла Римпилэйнен кооординатор по международному сотрудничеству. С российской стороны приняли участие глава Кольского района Валентина Кустенкова, глава администрации Кольский район Александр Лихолат, заместитель главы администрации Ирина Непеина, глава города Колы Светлана Чукарева, глава администрации города колы Андрей Виноградчий и главный специалист в области международного сотрудничества и туризма администрации Кольского района вероника Гнатко.

В ходе встречи стороны подвели итоги совместной работы в первое полугодие 2017 года, обсудили план мероприятий по сотрудничеству на 2018 год в сфере культуры, образования, спорта, экономики и информационного сотрудничества.

Особое внимание было уделено возможностям развития туризма, привлекательности удивительной природы Териберки и достопримечательностей старинного города Колы для туристов, а также реализации школьных обменов, нацеленных на развитие гуманитарного сотрудничества.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 253 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 49 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика