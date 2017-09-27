Кольский район и коммуна Инари планируют развивать туризм и гуманитарное сотрудничество

24 сентября прошли официальные переговоры по сотрудничеству муниципалитета Инари (Финляндская республика) и муниципальных образований Кольский район и города Колы.

Муниципалитет Инари представляли Ану Аваскари, председатель Муниципального Совета, Яри Хуотари, председатель Муниципального Управления, Тони Лайне, сити менеджер коммуны Инари и Эйла Римпилэйнен кооординатор по международному сотрудничеству. С российской стороны приняли участие глава Кольского района Валентина Кустенкова, глава администрации Кольский район Александр Лихолат, заместитель главы администрации Ирина Непеина, глава города Колы Светлана Чукарева, глава администрации города колы Андрей Виноградчий и главный специалист в области международного сотрудничества и туризма администрации Кольского района вероника Гнатко.

В ходе встречи стороны подвели итоги совместной работы в первое полугодие 2017 года, обсудили план мероприятий по сотрудничеству на 2018 год в сфере культуры, образования, спорта, экономики и информационного сотрудничества.

Особое внимание было уделено возможностям развития туризма, привлекательности удивительной природы Териберки и достопримечательностей старинного города Колы для туристов, а также реализации школьных обменов, нацеленных на развитие гуманитарного сотрудничества.