Кольский район поставил свой «Рекорд Победы»

8 мая в Кольском районе завершилась Всероссийская Акция «Рекорд Победы». В последний день к Акции присоединились участники Чемпионата и Первенства Мурманской области по спортивной борьбе, которые и поставили победную точку Всероссийской Акции «Рекорд Победы» в Кольском районе.

Всего в 2018 году в Акции приняли участие 1505 человек, которые сумели выполнить 27208 «отжиманий».