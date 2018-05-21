Кольский район продолжает проект «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке»

22 мая в региональном центре Президентской библиотеки пройдёт день Межпоселенческой библиотеки Кольского района, посвященный 80-летию Мурманской области. Состоится презентация культурного своеобразия Кольского района и его библиотек: будет показан фильм «Здравствуй, библиотека»; желающие смогут принять участие в краеведческой викторине «Кольский район знаменит»; состоится творческое выступление Кольской районной школы искусств и дегустация изделий пекарни «Кольский хлеб»; будет представлена фотовыставка Александра Говорова «Наш праздник».

В мероприятии примут участие творческий дуэт Светланы Танцеревой и Александра Базанова; представит свою творческую программу библиотечный клуб Межпоселенческой библиотеки «Поэтическая нота».

В холле III этажа областной научной библиотеки будут работать фотозона «Новое поколение выбирает чтение!»; выставка-сюрприз «Где казак, там и слава»; саамский уголок и выставки мастеров декоративно-прикладного творчества поселков Туломы и Ура-Губы.