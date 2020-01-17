Кольский район самый открытый по бюджетным данным

Министерством финансов Мурманской области проведён IV этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований, в ходе которого оценивались показатели, отражающие открытость проектов местных бюджетов, в том числе с использованием брошюр «Бюджет для граждан» и вовлечением в бюджетный процесс населения.

Лидерами IV этапа мониторинга открытости бюджетных данных стали: Кольский район (42 балла – 1 место); г. Мурманск, г. Апатиты с подведомственной территорией, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Ковдорский район (40 баллов – 2-6 места).

По итогам всех четырёх этапов 2019 года лидируют: Кольский район (167 баллов – 1 место); г. Мурманск (162 балла – 2 место); г. Апатиты с подведомственной территорией (158 баллов – 3 место); ЗАТО Североморск (157 баллов – 4 место); ЗАТО Александровск (154 балла – 5 место).

Итоговые результаты оценки уровня открытости бюджетных данных по муниципальным образованиям Мурманской области размещены на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет».