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Мурманская область. Арктика31.05.18 16:36

Кольский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора и соучредителя ЗАО «Агрохолдинг Мурманский» Владимира Мазура

Об этом сообщает sud51. Уголовное дело о двух эпизодах злоупотребления полномочиями поступило в Кольский райсуд в апреле этого года. 24 мая суд вынес решение о прекращении уголовного дела в связи с актом об амнистии.

Сообщения о возбуждении уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении руководства агрохолдинга появились в апреле 2015 года. Спустя четыре месяца В. Мазур, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о предъявленном обвинении и положении дел. В частности, он назвал своё дело заказным и выдвинул версию, что в этом была заинтересованность банковских структур. С предъявленными обвинениями глава агрохолдинга был категорически не согласен.

Любопытно, что в карточке дела упоминается только статья о злоупотреблениях, но не о мошенничестве. Что сейчас с эпизодом о, якобы, хищении 10 млн рублей «Россельхозбанка», - неизвестно.

Кроме того, сообщил адвокат Александр Панфилов в Facebook, благополучно разрешилось уголовное дело в отношении Константина Новака, компания которого выступала подрядчиком агрохолдинга «Мурманский». Предполагалось, что Новак был замешан в налоговых преступлениях, но следователи не обнаружили доказательств его причастности и прекратили уголовное преследование

Что касается семьи Мазур, что отметим, что двумя годами ранее все в том же суде Колы предстал Мазур-младший. По первому делу Борису инкриминировалось также злоупотребление полномочиями, по второму - уклонение от уплаты налогов. В первом случае суд отправил Мазура-младшего на 1 год и 8 месяцев в колонию-поселение и обязал выплатить ПФР 31 млн рублей. Второе уголовное дело было прекращено по решению суда в связи с истечением сроков давности.

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