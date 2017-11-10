Кольский залив продолжат очищать от затонувших кораблей и хлама

Затонувшие в Кольском заливе суда снова под пристальным вниманием. Начавшаяся летом операция по поднятию металлоконструкций в Ретинской бухте по устранению экологического ущерба, продолжится.

На прошедшем в региональном правительстве заседании рабочей группы обсудили вопросы очистки акватории Кольского залива. Сейчас идёт процесс определения собственников затонувших судов или признания их бесхозными. Без этих процедур невозможно перейти к непосредственному поднятию судов. Тем более что некоторые объекты извлечь будет проблематично. Например, судно «Териберка» затонуло вместе с топливом на борту. Сейчас оно является потенциальной экологической угрозой для Кольского залива. Многие объекты представляют и навигационную опасность.