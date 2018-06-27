Кольский залив «украсила» китайская плавучая несамоходная буровая установка

Лоцманы Мурманского филиала обеспечили проведение сложной операции по постановке буровой установки на рейд морского порта Мурманск со специализированного судна-перевозчика «HAI YANG SHI YOU 278» (Китай).

Сложность операции по выгрузке плавучей несамоходной буровой установки «NAN HAI BA HAO» состояла в большой её парусности, которая возвышается над уровнем моря более чем на 30 метров . Затем лоцманы Мурманского филиала, находясь на борту буровой установки и транспортно-буксирных судах, в координации между собой и капитанами всех судов, участвовавших в буксирной операции, обеспечили безопасную буксировку плавучей буровой установкой после её спуска на воду до места якорной стоянки.

Продолжительность всей операции по выгрузке и постановке на якоря буровой установки составила почти 10 часов.