Кольский залив «украсила» китайская плавучая несамоходная буровая установка
Лоцманы Мурманского филиала обеспечили проведение сложной операции по постановке буровой установки на рейд морского порта Мурманск со специализированного судна-перевозчика «HAI YANG SHI YOU 278» (Китай).
Сложность операции по выгрузке плавучей несамоходной буровой установки «NAN HAI BA HAO» состояла в большой её парусности, которая возвышается над уровнем моря более чем на
Продолжительность всей операции по выгрузке и постановке на якоря буровой установки составила почти 10 часов.