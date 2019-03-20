«Кольского пингвинёнка» поддержали 130 юных лыжника

В Коле в 16-й раз состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам «Кольский пингвиненок» среди самых маленьких спортсменов. На старт вышли порядка 130 воспитанников дошкольных образовательных учреждений района. По традиции эти соревнования проводят в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт».

- Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, - подчеркнул глава Кольского района, руководитель местной общественной приемной Андрей Малхасян. - Именно в детстве формируется отношение к своему здоровью, привязанность к спорту. Дети, мы знаем, мы уверены - ваши самые главные победы ещё впереди.

- Мы будем делать все возможное, чтобы развивалась спортивная инфраструктура, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Менее чем за 5 лет у нас появились профессиональные лыжные трассы в Мурмашах, Коле, а в этом году будет построена лыжная трасса в Туломе.

В этом году соревнования «Кольский пингвинёнок» впервые состоялись в рамках регионального спортивного календаря. На старт вышли 11 команд из Кольского района и муниципальных образований Мурманской области. В состязаниях приняли участие детсадовцы двух возрастных групп: старшей и подготовительной. Перед малышами стояла задача преодолеть на лыжах дистанцию в полкилометра. Продержать юных лыжников пришли папы, мамы, дедушки и бабушки. «Болели» за малышей Кольского района и главный спортивный чиновник Мурманской области Светлана Наумова и главный спортивный куратор региона Лариса Круглова.

- Вперед - к новым победам! Кто знает, может быть в дальнейшем в честь тех, кто сегодня здесь стоит, будет звучать гимн Российской Федерации, а мы будем вами гордиться, - поддержала юных спортсменов председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Лариса Круглова.

- Будьте здоровы, дорогие ребята, занимайтесь спортом, любите спорт, привлекайте к занятиям спортом своих родителей и своих друзей. И все у вас будет хорошо, - напутствовала участников соревнований председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Торжественное награждение победителей соревнований «Кольский пингвиненок» пройдёт на церемонии закрытия 48-го традиционного Праздника Севера Кольского района 29 марта в 16.00 часов в Кольском районном Центре культуры.