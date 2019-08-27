Кольскую АЭС посетил председатель совета Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции

Высокому гостю из Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) рассказали об особенностях эксплуатации Кольской АЭС и перспективах дальнейшего развития. «Мы провели большую работу для повышения безопасности всех четырёх энергоблоков. За 20 лет инвестиции в их модернизацию составили порядка 1 млрд. долларов. В итоге, показатели безопасности Кольской АЭС повысились на два порядка», - пояснил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Также на встрече затронули вопросы повышения эффективности партнерских проверок и миссий поддержки, которые регулярно проводят эксперты ВАО АЭС.

Это был не первый визит Томаса Митчелла на Кольскую электростанцию. В 1999 году в рамках партнерской проверки по линии ВАО АЭС он уже бывал на заполярной атомной станции.

«Кольская АЭС выглядит очень современно! То, на что сразу обращаешь внимание – это чистота, порядок и профессиональная работа персонала. Чувствуется вовлеченность и общая мотивация, что говорит о высоком потенциале для дальнейшего развития. Вы можете гордиться своей станцией», - отметил Томас Митчелл.

В 2019 году Всемирная Ассоциация организаций, эксплуатирующих АЭС, отметила 30-летие с момента своего создания. «Для нас очень важна обратная связь, и я рад услышать от практиков, что деятельность ВАО АЭС помогает своим членам достигнуть самого высокого уровня эксплуатационной безопасности», - сказал Томас Митчелл.

Руководитель Московского Центра ВАО АЭС Василий Аксенов подчеркнул, что Ассоциация – это уникальная международная организация, для которой не существует политических барьеров и интересов. Она выполняет свои задачи на основе добровольного обмена информацией о событиях, происходящих на станциях, сравнения достигнутых результатов и обмена опытом эксплуатации. При этом, такая форма работы как обмен опытом, по его мнению, сегодня выходит на первый план.

Всемирная Ассоциация организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) - некоммерческая, неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации атомных электростанций. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов – атомных электростанций, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.