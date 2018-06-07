Кольскую АЭС посетили 40 студентов опорного вуза Поволжья

Станция на протяжении многих лет сотрудничает с профильными вузами, практика для молодежи на Кольской АЭС давно стала традицией. В 2017 году 119 учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений прошли практику в подразделениях АЭС.

Студенты побывали в машинном зале и на полномасштабном тренажере блочного щита управления энергоблоком, встретились с главным инспектором Кольской АЭС Игорем Маракулиным, некогда также окончившим НГТУ. «Чем привлекательна наша станция? У нас мощные инженерные службы, - рассказал он в ходе встречи. – Ребята приходят и получают сложные и интересные задачи, на которых можно расти интеллектуально и приобретать практические навыки. В городе есть всё необходимое для комфортной жизни и реализации себя вне трудовой деятельности. Всё это вы можете оценить, поступая к нам на практику и впоследствии на работу».

Заведующий кафедрой «Ядерные реакторы и энергетические установки» НГТУ Вячеслав Андреев отметил: «Я был на Кольской АЭС на практике в 1986 году и сейчас поймал себя на мысли, что станция «молодеет». То есть, она стала значительно лучше, надежнее и безопаснее. Очень приятно приезжать и видеть, как все меняется, развивается и строится».

Для студентов, обучающихся по профильным специальностям, таким как ядерная физика или эксплуатация атомных установок, подобная ознакомительная практика помогает в учебе и последующем трудоустройстве. Кольский полуостров в этом плане – особое место. Здесь находится большое количество действующих ядерных установок и предприятий атомной отрасли. Для выпускников – это места будущего трудоустройства. И Кольская АЭС, по заверению многих из них, интересная станция, не похожая на другие.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ежегодно промплощадку АЭС посещают около 4000 человек. 73% из них – учащиеся высших, среднеобразовательных и дошкольных учебных заведений.

Впереди у нижегородских студентов посещение мурманской базы Атомфлота, Гаджиево и судоремонтного завода «Нерпа».