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Мурманская область. Арктика30.09.18 08:40

Колыбель атомного подводного флота России отметила 60-летие

На торжественном собрании с юбилейной датой поздравили жителей Заозёрска спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Михаил Ильиных.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что у города славная история: «За шесть десятков лет Заозёрск не раз менял название, но навсегда останется колыбелью атомного подводного флота. Атомный подводный флот – сила, гордость и мощь военно-морского флота России. И на людях, которые служат на атомных субмаринах, лежит огромная ответственность. Надежным тылом моряков-подводников были и остаются их семьи, и все те, кто ждет их с вахты в теплых и уютных домах»

Михаил Ильиных добавил, что Заозёрск стал причалом для тысяч семей со всей страны: «Уверен, этот северный уголок на краю земли покорил многие сердца. Самых тёплых и искренних слов благодарности заслуживают все, кто преданно служит Отчизне, трудится во имя развития и процветания города и края».

Депутаты пожелали жителям Заозёрска новых свершений на благо гарнизона, крепкого флотского здоровья, добра и мира в каждом доме. Заслуженным горожанам они вручили награды регионального парламента.

 

 

 

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