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Мурманская область. Арктика22.11.19 15:48

Команда АО «Мурманский морской торговый порт» приняла участие в военно-спортивных полевых состязаниях «Арктический адреналин»

Они были организованы Молодёжным центром гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городской молодёжной общественной организацией «Мурманский трудовой студенческий союз».

В нашу команду вошли: Александр Порваткин, Роман Грабчук, Акиф Алиев, Юлия Шведова. Ребята пробежали пятикилометровую дистанцию, проложенную по парку отдыха и верёвочному парку «Огни Мурманска», преодолели полосу препятствий, выполнили стрельбы в клубе «Кречет». Они передвигались с помощью «тарзанки», транспортировали раненого, преодолевали высотные преграды. В общем, впечатлений и адреналина хватило на всех!

Команда портовиков принимает участие в этих соревнованиях не первый раз, и традиционно входит в число лидеров. В этом году ребята заняли почетное 4 место.

А уже в ближайшее воскресенье, 24 ноября, в 16.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Пинагор» (г. Кола, ул. Привокзальная, 10) футболисты «Торгового порта» встретиться с клубом «Идея» в рамках чемпионата Мурманска по мини-футболу.

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