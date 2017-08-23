Команда «Атомфлот-17» заняла первое место в интеллектуальном турнире «QUIZ Арктика»

На базе ФГУП «Атомфлот» состоялся интеллектуальный турнир «QUIZ Арктика», посвященный 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» Северного полюса. 8 команд, в числе которых сборные Росатомфлота и партнеров предприятия, продемонстрировали свою эрудицию и знание истории атомного ледокольного флота.

Моряки и береговые работники предприятия сразились в интеллектуальном поединке с командами мурманских филиалов ПАО «ВТБ», ООО «Газфлот», мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель», Росгвардии и МЧС.

Участники турнира нашли ответы на 50 вопросов. По результатам двух раундов победу в игре со счётом 37 баллов одержала команда «Атомфлот-17». Сборная ледокола «Таймыр» заняла 2 место.

- Я рад, что встречи в таком формате становятся для нашего предприятия традиционными, - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Команда «Атомфлот-17» во второй раз признана победителем «QUIZ Арктика» – в 2016 году наши сотрудники заняли 1 место среди команд предприятия. Это настоящие знатоки, и победа в нынешнем турнире принадлежит им по праву.

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», команда-победитель и призеры получили памятные призы от «Росатомфлота» и ППО ФГУП «Атомфлот».