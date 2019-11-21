Команда боксёров из морской пехоты Северного флота отправилась на турнир «Звезда морского пехотинца» в Санкт-Петербург

Команда отдельной бригады морской пехоты Северного флота отправилась в Санкт-Петербург на благотворительный турнир по боксу «Звезда морского пехотинца», посвящённый Дню морской пехоты и организованный Главным командованием Военно-Морского Флота совместно с Евразийской федерацией профессионального бокса и ветеранами морской пехоты.

Отбор участников соревнований проводился в рамках патриотической эстафеты «Звезда морского пехотинца», стартовавшей в День морской пехоты в Минобороны России в ноябре 2018 года. Суть проекта-эстафеты заключалась в демонстрации боевой подготовки «черных беретов» Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии в разных уголках страны.

Эстафета, начавшись с Балтийского флота, передавалась морским пехотинцам Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. Проведя линии передачи эстафеты по флотам в указанной последовательности на карте страны, получается изображение пятиконечной звезды, что и легло в основу названия патриотического проекта.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состав команды Северного флота вошли восемь боксёров, выступающих в четырёх весовых категориях от 60 до 80 килограммов . Большинство из них — призёры и победители различных соревнований, обладатели первого разряда. Есть и кандидаты в мастера спорта, как многократный чемпион Северного флота по боксу старший сержант Дархан Досанов.

Турнир боксёров состоится 27 ноября в зале Революции Военно-морского института (бывшего Морского кадетского корпуса и ВВМУ имени М.В. Фрунзе). В турнире примут участие матросы и сержанты бригад морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии.