Команда ГУ МЧС России по Мурманской области «Ой, всё» прошла во второй тур «КиВиНа-2020»

Женская команда Главного управления МЧС России по Мурманской области «Ой, всё» прошла во второй тур международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020».

Напомним, что в первом туре красотки в погонах выиграли в номинации «Разрыв дня» и выход в следующий этап фестиваля - логичное продолжение их юмористического успеха.

Сегодня девчонок ждёт встреча с редакторами Высшей лиги КВН, которые не только отсмотрят материал заполярных юмористок, но и помогут определить правильный вектор грядущего выступления, в рамках второго тура, которое состоится на днях.

Отметим, что по результатам второго тура, будет ясно в какую именно лигу попадёт команда «Ой, всё».