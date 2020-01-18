Мурманская область. Арктика18.01.20 15:05
Команда ГУ МЧС России по Мурманской области «Ой, всё» прошла во второй тур «КиВиНа-2020»
Женская команда Главного управления МЧС России по Мурманской области «Ой, всё» прошла во второй тур международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2020».
Напомним, что в первом туре красотки в погонах выиграли в номинации «Разрыв дня» и выход в следующий этап фестиваля - логичное продолжение их юмористического успеха.
Сегодня девчонок ждёт встреча с редакторами Высшей лиги КВН, которые не только отсмотрят материал заполярных юмористок, но и помогут определить правильный вектор грядущего выступления, в рамках второго тура, которое состоится на днях.
Отметим, что по результатам второго тура, будет ясно в какую именно лигу попадёт команда «Ой, всё».
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