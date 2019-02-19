Команда из Мурманска победила в соревнованиях по мини-футболу на снегу 59 Праздника Севера

С 15 по 17 февраля в Мончегорске прошли соревнования по мини-футболу на снегу 59 Праздника Севера, 12 лет и старше.

Среди девушек в соревнованиях приняли участие команды города Мурманска, Мончегорска и Оленегорска. Уверенную победу одержала команда города Мурманска, второе место у команды города Мончегорска, третье – города Оленегорска.

Среди команд юношей борьбу за награды вели команды городов Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кировска, Кольского и Ловозерского районов. В финальном матче встречались команды города Мурманска и Апатиты. После серии матчевых пенальти победила команда города Мурманска, второе место у команды Апатиты, третье - Мончегорска.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, команды победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами 59 Праздника Севера.