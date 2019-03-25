Команда из Мурманска победили во всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера

С 21 по 24 марта в. Оленегорске на льду стадиона ДЮСШ «Олимп» прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту 59-го Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 141 спортсмен из 3 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, а также команды Тверской области и Республики Карелия городов Сортавала и Петрозаводск.

Три дня юноши и девушки в возрасте от 9 до 17 лет соревновались в многоборье на дистанциях от 100 до 5000 м, масстарте на 10 кругов и смешанных эстафетах 4 х 400 м.

Абсолютными чемпионами в своих возрастных группах стали: Дмитрий Никифоров из Тверской области, учащийся спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова; Милена Воложанинова, Ксения Коржова, Денис Боровиков спортсмены из команды города Оленегорска, учащиеся спортивной школы «Олимп»; Анна Куприкова, Валерия Журба, Максим Корниенко из команды города Мурманска; Максим Сутурин из команды Мончегорска.

В смешанной эстафете 4 х 400 м среди девочек и мальчиков 11-13 лет и девушек и юношей 13-17 лет победила команда Мурманска, среди девочек и мальчиков 9-11 лет – команда города Сортавала Республика Карелия.

В масстарте на 10 кругов золотыми медалями 59-го Праздника Севера учащихся награждены: Милена Воложанинова, Никита Раков и Ксения Коржова из Оленегорска, Максим Корниенко из Мурманска.

Победители и призёры в многоборье были награждены медалями 59-го Праздника Севера учащихся и грамотами с логотипом комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Абсолютные победители соревнований награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 59-го Праздника Севера учащихся.

В командном первенстве кубок победителя получила команда города Мурманска, второе место заняла команда Оленегорска, третье – команда Мончегорска.