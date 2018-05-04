Команда из Североморска заняла второе место в региональных соревнованиях «АрМИ-2018»
2 мая на базе регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области состоялись региональные соревнования среди военно-патриотических клубов Мурманской области III этапа программы Международных армейских игр «АрМИ-2018».
В соревнованиях приняли участие военно-патриотические клубы из городов Мурманска, Североморска, Заполярного, Никеля и Апатит. ЗАТО город Североморск представляла команда военно-патриотического клуба имени дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, входящего в состав местной общественной организации «Федерация восточного боевого единоборства ЗАТО город Североморск».
Программа соревнований включала 2 этапа: первый этап - сдача нормативов комплекса ГТО; второй этап - командные соревнования по военизированной эстафете (бег на 100 метров, выполнение нормативов практических действий по РХБЗ, стрельба из пневматического оружия, разборка/сборка автомата, метание гранаты).
Североморцы заняли второе место, что дает право нашей команде участвовать в межрегиональном этапе Международных армейских игр «АрМИ-2018».