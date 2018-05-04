Команда из Североморска заняла второе место в региональных соревнованиях «АрМИ-2018»

Петр да, Иван, боком не прошло! хоть и изворачивались в наглую как могли. с личным составом проводили соответствующие инструктажи, из памяти произошедшее испугом стирали, потом весь отдел разогнали кого ку Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2

Ушинская И. А., директор ЧОУ "Пионер" и ЧДОУ "Счастье" Я этой новостью просто обескуражена; завтра, придя в ЧОУ, пойду и выпью Текиллы с рабочим по обслуживанию здания и дворником (им, кстити, з/п поднял Гарант Конституции с 01.05.2018 г.). Опять доп. тра Комментарий к новости: Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»