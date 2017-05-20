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Мурманская область. Арктика20.05.17 10:19

Команда кадет из Мурманска заняла второе место в конкурсных соревнованиях XII Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских классов общеобразовательных учреждений страны

В городе Одинцово Московской области завершился XII Всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященный 75-летию окончания Битвы за Москву и 870-летию Москвы, в котором приняли участие свыше 150 кадет из различных регионов России, в том числе и Мурманской области.

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Александрович Панков в своём приветствии участникам слёта отметил, что «всероссийский слёт кадетских классов – яркое событие, направленное на совершенствование патриотического воспитания, формирование у молодёжи патриотических качеств, здорового образа жизни, активной гражданской позиции, чувства верности долгу по защите своего Отечества».

Следственный комитет и Мурманскую область на XII Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации представляла команда 10 «А» кадетского класса имени Александра Невского МБОУ Лицей № 2 г.Мурманска Следственного управления СК РФ по Мурманской области, состоящая из пяти девушек и пяти юношей неоднократных победителей и призеров различных военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных и творческих мероприятий. Ребятам в упорной борьбе удалось завоевать кубок за 2 место в общекомандном зачёте, а также стать обладателями в общей сложности 37 дипломов и грамот за победы во многих конкурсных номинациях. В борьбе за победу важную роль сыграли дисциплина, внешний вид парадной формы кадет, чёткие строевые действия членов команды и командира, а также атрибуты и символика кадетского класса, о которых кадеты подробно рассказали всем участникам слёта.

Конкурсная программа слёта была разнообразна и насыщена. Мурманские кадеты в игре КВН своим остроумием и находчивостью покорили не только жюри, но и болельщиков, одержав, в результате, победу. Большинство призовых мест ребята завоевали и в интеллектуальных состязаниях по предметам гуманитарного цикла.

В рамках слёта было проведено большое количество экскурсий по ознакомлению кадет с историей Москвы и Московской области. Два участника команды – Карандашева Александра и Хвалина Александра поощрены Следственным комитетом Российской Федерации путевками во всероссийский детский центр «Орлёнок».

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