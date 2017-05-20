Команда кадет из Мурманска заняла второе место в конкурсных соревнованиях XII Всероссийского военно-патриотического слёта кадетских классов общеобразовательных учреждений страны
В городе Одинцово Московской области завершился XII Всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященный 75-летию окончания Битвы за Москву и 870-летию Москвы, в котором приняли участие свыше 150 кадет из различных регионов России, в том числе и Мурманской области.
Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Александрович Панков в своём приветствии участникам слёта отметил, что «всероссийский слёт кадетских классов – яркое событие, направленное на совершенствование патриотического воспитания, формирование у молодёжи патриотических качеств, здорового образа жизни, активной гражданской позиции, чувства верности долгу по защите своего Отечества».
Следственный комитет и Мурманскую область на XII Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации представляла команда 10 «А» кадетского класса имени Александра Невского МБОУ Лицей №
Конкурсная программа слёта была разнообразна и насыщена. Мурманские кадеты в игре КВН своим остроумием и находчивостью покорили не только жюри, но и болельщиков, одержав, в результате, победу. Большинство призовых мест ребята завоевали и в интеллектуальных состязаниях по предметам гуманитарного цикла.
В рамках слёта было проведено большое количество экскурсий по ознакомлению кадет с историей Москвы и Московской области. Два участника команды – Карандашева Александра и Хвалина Александра поощрены Следственным комитетом Российской Федерации путевками во всероссийский детский центр «Орлёнок».