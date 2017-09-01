Команда каскада Туломских и Серебрянских ГЭС - победитель соревнований оперативного персонала ГЭС

В Санкт-Петербурге завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов гидроэлектростанций ПАО «ТГК-1». Первое место по сумме баллов заняли кольские энергетики Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

Серебряным призером стала команда из Карелии - Каскада Сунских ГЭС, бронзовым - команда каскада Пазских ГЭС из Мурманской области.

В течение четырёх дней девять команд из трех регионов Северо-Запада демонстрировали знания техники безопасности, мастерство управления оборудованием ГЭС и умение действовать в различных ситуациях.

- Я считаю, что соревнования - это уникальный шанс пройти усиленную подготовку. Такая возможность предоставляется не каждый год, к этому надо относиться с большой долей ответственности. Интрига, кто же станет победителем, сохранялась до последнего момента. Мы будем стараться улучшать, совершенствовать программу соревнований, дать вам возможность проявить себя. Желаю всем безаварийной работы! - обратился к участникам Алексей Воробьев главный инженер «ТГК-1», председатель оргкомитета соревнований.

По сложившейся традиции в завершении мероприятия были отмечены лучшие по профессии: лучшим начальником смены станции стал Максим Береговцов - начальник смены цеха электростанции (Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС), а лучшим дежурным электромонтером - Сергей Сидоров - начальник смены электростанции (Каскад Пазских ГЭС).