Команда КФК № 8 победила в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманске прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (автомат Калашникова, СВД), приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших в террористических актах. Стоит отметить, что соревнования стали традиционными и проводятся в областном центре уже в восьмой раз в рамках ежегодной спартакиады Мурманского регионального общества «Динамо» среди силовых структур и правоохранительных органов Заполярья.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов, руководители силовых структур и правоохранительных органов Заполярья.

Генерал Баталов отметил, что память о жертвах, погибших в Беслане в сентябре 2004 года, останется на всю жизнь: «Это страшная трагедия. Мы должны сделать все, чтобы она не повторилась, память и скорбь по погибшим навсегда останется в наших сердцах».

Соревнования проводились на стрельбище ПУ ФСБ по западному арктическому району. Всего в состязаниях приняли участие 22 команды из правоохранительных органов и силовых структур региона, воинских частей. Соревнования проводились в лично-командном зачёте из автомата Калашникова, в личном зачёте из снайперской винтовки.

В командном зачёте победила команда КФК № 8, второе место с небольшим отрывом заняла команда КФК № 2. Третье место по результатам соревнований у команды Росгвардии Мурманской области.

Подводя итоги соревнований, врио председателя МРО «Динамо» Ирина Владимирская отметила высокие результаты бойцов спецподразделений правоохранительных органов и военнослужащих. Именно так – в практической отработке навыков по стрельбе – вырабатывается профессионализм стражей правопорядка, чтобы не допустить повторения трагедии, отметила Владимирская.