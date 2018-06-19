Команда Колэнерго готовится ко Всероссийским соревнованиям профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» идёт подготовка к участию во Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ, которые пройдут в июле в Нижневартовске.

Напомним, что команда филиала «Колэнерго» победила в аналогичных соревнованиях межрегионального уровня, завоевав, таким образом, право представлять ПАО «МРСК Северо-Запада» на уровне страны.

С участниками соревнований встретились директор Колэнерго Сергей Викулин и главный инженер энергопредприятия Борис Казаков. Руководители предприятия поблагодарили команду за проявленные профессионализм и целеустремлённость.

«Это одна из самых крупных побед команды Колэнерго на соревнованиях за последние годы, - подчеркнул Сергей Викулин. - Теперь наша задача – достойно подготовиться к соревнованиям в Нижневартовске».

На встрече обсуждались актуальные организационные и технические вопросы подготовки. В ближайшие дни команда приступит к тренировкам на полигоне.

В составе команды - представители сетевых участков производственного отделения «Центральные электрические сети»: старший мастер Тимофей Сабирьянов, электромонтёры по ремонту воздушных линий Роман Костин, Алексей Гамалин, Сергей Перевозников и Андрей Пономорев.