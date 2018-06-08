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Мурманская область. Арктика08.06.18 09:25

Команда «Колэнерго», победив в Межрегиональных соревнования профессионального мастерства, выходит на всероссийский уровень

В соревнованиях, которые прошли в Вологде на тренировочном полигоне учебного центра «Энергетик», принимали участие семь команд филиалов энергокомпании. В составе команды Колэнерго выступили представители сетевых участков ПО «ЦЭС»: старший мастер Тимофей Сабирьянов, электромонтёры по ремонту воздушных линий Роман Костин, Алексей Гамалин, Сергей Перевозников  и Андрей Пономорев.

Участники преодолели семь этапов соревнований: проверку знаний на программном комплексе «АСОП-Эксперт», осмотр ВЛ 110 кВ с использованием компьютерного имитационного 3D тренажера, освобождение пострадавшего от действия электрического тока, замену дефектного изолятора, соединение анкерной петли, измерение сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ и ликвидацию пожара в охранной зоне линии электропередачи при падении провода на землю.Как отметил  руководитель команды филиала «Колэнерго»  - и.о. директора производственного отделения «Центральные электрические сети» Ренат Ишмухаметов: «Считаю, что фундамент нашей победы в соревнованиях – профессионализм всего коллектива Центральных сетей и Колэнерго в целом, умение сконцентрировать усилия, объединиться ради общей цели. Участники нашей команды были с разных производственных участков, но это не помешало им в короткие сроки стать единым сплочённым коллективом, где каждый понимает другого с полуслова, где так важно чувство локтя. Кроме того, мы серьёзно готовились – заранее выстроили и стратегию, и тактику нашего участия в соревнованиях».

Впереди у победителей Межрегиональных соревнований - команды филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» -  выступление на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства в Нижневартовске.

 

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