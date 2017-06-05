Команда «Кольские барсы» стала лучшей в историческом квесте «1942. Партизанскими тропами»

В минувшие выходные в Мурманске прошёл Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами», организованный отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области.

Для прохождения квеста участники вступили в боевые отряды партизан, которым предстояло начать диверсионную и «рельсовую» войну, остановить планомерное снабжение сил вермахта горючим и боеприпасами и снизить темп продвижения врага. Действовали партизанские отряды строго по приказам из штаба. Получив задание, группа немедленно дислоцировалась на указанный в приказе объект, выполняла задание и возвращалась в штаб, чтобы доложить о выполнении приказа и получить следующее задание.

При прохождении квеста ребята выполняли подготовленные профессиональными историками задания, основанные на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов.

Лучшими командами, выполнившими задания штаба, стали команда «Кольские барсы», занявшая 1 место; команда ФЕФКиБЖД Мурманского арктического государственного университета, ставшая второй, и занявшая 3 место команда Центра развития волонтерского движения.