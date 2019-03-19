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Мурманская область. Арктика19.03.19 10:00

Команда Кольской АЭС стала лучшей в медальном зачёте чемпионата «REASkills-2019»

Профессиональные навыки 8 специалистов Кольской АЭС отмечены наградами Третьего Дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2019», организованного АО «Концерн Росэнергоатом».

Конкурс профмастерства, который прошёл в Балаково, Екатеринбурге, Нововоронеже, Удомле и Чебоксарах, способствует внедрению международных стандартов в систему подготовки рабочих и инженеров атомных предприятий и совершенствованию их профессионального уровня.

В компетенции «Промышленная автоматика» 1 место заняли Михаил Копылов и его эксперт Валерий Венглюк. В компетенции «Дозиметрист» 1 место завоевали Иван Шипилов и его эксперт Максим Смирнов. 2 место в той же компетенции заняли Александр Дударь и его наставник Виктор Шведов. В компетенции «Неразрушающий контроль» 2 место занял Сергей Еловиков (эксперт - Сергей Денисов). В компетенции «Сварочные технологии» 3-е место у Александра Федюхина (эксперт - Илья Кудрявцев). Третьим в компетенции «Электромонтаж» стал Алексей Пузиков, экспертом выступил Денис Жаричев. Ещё одну бронзовую медаль в компетенции «Охрана труда» предприятию принес Андрей Соловьёв (эксперт – Никита Кудрявцев). В компетенции «Электроника», 3 место занял Виталий Телегин (эксперт - Андрей Беляков).

Напомним, в соревнованиях Кольскую АЭС представляли участие 9 участников из 7 подразделений атомной станции (отдела дефектоскопии металлов и технического контроля, отдела охраны труда, отдела радиационной безопасности, цеха тепловой автоматики и измерений, цеха централизованного ремонта и электрического цеха) и ещё столько же экспертов в 7 компетенциях: «Дозиметрист», «Неразрушающий контроль», «Охрана труда», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и «Электроника», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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