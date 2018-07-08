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Мурманская область. Арктика08.07.18 07:35

Команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» победила в Чемпионате по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах

В Североморске на Приморской площади состоялась торжественная церемония закрытия Чемпионата Северного флота  по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах. Награды победителям и призёрам чемпионата вручил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он поздравил всех гребцов с участием в состязаниях и подчеркнул важность соревнований по гребно-парусному спорту, которые повышают военно-морскую выучку, учат работе в команде и прививают любовь к морю.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, соревнования состоялись 6 июля в акватории гидроаэродрома армии ВВС и ПВО в губе Грязная Кольского залива. За право называться сильнейшими в гребно-парусном спорте боролись более 100 спортсменов в составе десяти команд из основных объединений, соединений Северного флота, авиационных и береговых частей. Команды соревновались в двух дисциплинах – гребле на шестивесельных ялах на дистанции 200 метров и гребно-парусном двоеборье на дистанции 4000 метров.

По уровню подготовки команды были разделены на две группы. Состязания прошли зрелищно, азартно, зрители стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, в которой  команды проявили не только свое мастерство и высокий уровень подготовки, но и волю к победе.

Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам состязаний  в первой группе первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», гребцы которой с большим отрывом опередили соперников как в двоеборье, так и в гребле на шлюпках. Второе место  во всех дисциплинах уверенно заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

Хорошие результаты также показали команды «Тайфун» подводных сил флота и «Армата» – армейского корпуса, а во второй группе – «Ураган» – соединения ракетных кораблей, «Сигнал» – центра материально-технического обеспечения  и «Авиатор» соединения беспилотных летательных аппаратов.

Соревнования по гребно-парусному спорту проводятся на Северном флоте регулярно. В минувшие выходные в Кольском заливе прошла традиционная крейсерская шлюпочная гонка на дистанцию 9 морских миль, соединяющая историческую и современную столицы Северного флота - города Полярный и Североморск. В шлюпочной гонке победила команда «Альбатрос».

 

 

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