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Мурманская область. Арктика14.02.19 09:50

Команда Кольской флотилии стала чемпионом Североморска по волейболу

В главной базе Северного флота Североморске состоялось открытое первенство города по волейболу 2019 года. В соревнованиях приняли участие сильнейшие волейболисты региона. Северный флот представляли команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» объединения ВВС и ПВО.

По результатам первенства команда «Альбатрос» заняла первое место, второй стала «Гроза», а третье место досталось сборной города Мурманска.

Лучшим игроком в команде «Гроза» был признан майор Василий Мишанов, в команде «Альбатрос» - старшина 2 статьи Иван Дронов.

Как сообщает пресс-служба СФ, награждение победителей и призёров проводил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Александр Отрощенко.

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