Команда Мурманского филиала Нахимовского ВМУ завоевала бронзу на шахматном турнире памяти контр-адмирала Владимира Воротникова

Команда воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) приняла участие в шахматном турнире, посвященном памяти контр-адмирала Владимира Воротникова.

Также в соревнованиях участвовали команды национально-культурных общественных объединений Мурманской области и шахматного сообщества Мурманска, военнослужащие Северного флота, воспитанники кадетских классов Мурманска и Североморска, представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также учащиеся школ Мурманска.

По итогам турнира сборная команда Мурманского филиала Нахимовского ВМУ заняла третье место. В награждении победителей и призеров принял участие нахимовец 3-го курса Всеволод Воротников - внук контр-адмирала Владимира Воротникова.