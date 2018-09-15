Команда Мурманского морского торгового порта отмечена благодарностью за вклад в экотуризм

В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялась торжественная церемония награждение команд, принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут». В его рамках представителями Мурманского морского торгового порта был предложен принципиально новый туристический маршрут, который пролегал по следам первооткрывателей крупнейшего горного массива Кольского полуострова – Хибин.

Мурманские портовики сформировали команду из любителей активного отдыха, туризма и дважды прошли по разработанной экологической тропе. В первый раз команда «Торговый порт» оценила состояние маршрута, составила экскурсионную программу и сформировала предложения по его развитию. Во время похода портовики обратили внимание на то, что перевалы, названные на карте в честь ученых геологов, не имеют соответствующих обозначений, либо же они обветшали. Спустя два месяца сотрудники АО «ММТП» отправились по маршруту во второй раз и установили памятные таблички на горных перевалах Рамзая и Западного Петрелиуса.

Каждый участник команды «Торговый порт» был награждён памятными подарками и благодарностью регионального министерства природных ресурсов и экологии, как сказано в документе, «за вклад в популяризацию природоориентированного отдыха и привлечение внимание общественности к важности сохранения экологических маршрутов на территории Мурманской области».

Стоит отметить, что после завершения всероссийского конкурса, портовики не желают останавливаться на достигнутом и планируют дальше развивать экологический туризм на территории Кольского полуострова.