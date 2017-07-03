Команда Мурманской области – в десятке лучших по итогам Всероссийской робототехнической олимпиады

В городе Иннополисе Республики Татарстан завершилась Всероссийская робототехническая олимпиада, в рамках которой проводились состязания по регламентам международных соревнований «World Robot Olympiad», «RoboTraffic» (WRO). Олимпиада стала рекордной по числу участников – 597 обучающихся и наставников из 49 регионов Российской Федерации. Тема олимпиады 2017 года – роботы для устойчивого развития.

Мурманскую область достойно представили шесть команд – победители и призеры региональных отборочных соревнований.

В состязании «Углеродная нейтральность» средней возрастной группы основной категории участвовали команда «Future» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» (тренер Никита Шаломыгин) и команда «Технопарк МПЛ» Мурманского политехнического лицея (тренер Арсений Марцюк).

В состязании «Чистая и возобновляемая энергия» старшей возрастной группы основной категории – команда «23_23» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» (тренер Александр Федулеев).

В состязании «Природно-ориентированный туризм» младшей возрастной группы основной категории – команда «Робик» мончегорского центра «Полярис» (тренер Геннадий Тарабукин).

В состязании «Локализация: карта» свободной категории – команда «Школа 36» из Мурманска (тренер Константин Егоров).

В номинации «Роботы для устойчивого развития» творческой категории старшей возрастной группы – команда «Русичи» мурманской школы № 45 (тренер Наталья Никитина).

Четыре команды Мурманской области вышли в финал, по итогам которого команда «Технопарк МПЛ» получила бронзовую медаль, команды центра «Лапландия» и центра «Полярис», мурманской школы № 36 вошли в десятку лучших.

В общекомандном зачете среди регионов Российской Федерации в состязаниях WRO команда Мурманской области заняла 9 место.

В настоящее время команды готовятся к отборочному этапу для участия в федеральных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в августе на базе Университета Иннополис (Республика Татарстан). В рамках сборов будут организованы подготовка и отбор команд в сборную Российской Федерации для участия в международном этапе «World Robot Olympiad 2017» (ноябрь 2017 года, г. Сан-Хосе, Коста-Рика). Всего в состав сборной России войдут 19 команд.