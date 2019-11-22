Команда Мурманской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получила награду «Прорыв года»

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин приняли участие в состоявшейся в Москве «Транспортной неделе».

В рамках первого дня мероприятий состоялось подведение итогов реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Были отмечены регионы, достигшие наилучших показателей по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Команда Мурманской области национального проекта БКАД получила награду в номинации «Прорыв года».

Вручавший награду первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов поблагодарил команду региона за плодотворную работу и пожелал дальнейших успехов.

«Транспортная неделя» – ежегодное деловое событие, которое организуется Министерством транспорта Российской Федерации и одно из крупнейших международных отраслевых мероприятий с общим числом участников свыше 15 тысяч человек.