Команда Мурманской области прошла в финал Всероссийских соревнований «Серебряные коньки»

В Конькобежном центре «Коломна» в Московской области состоялся полуфинал Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки», зона «Запад». На коломенский лёд вышли 180 спортсменов (11-13 лет) из 18 регионов. В состав команды Мурманской области вошли 12 конькобежцев из Мурманска, Мончегорска и Оленегорска.

Программа соревнований включала забеги на дистанциях 500 метров и 1000.

В личном первенстве обучающаяся Мурманской области Анна Куприкова показала отличные результаты и заняла призовые места: второе место на дистанции 500 метров в первый день соревнований и третье место на дистанциях 500 метров и 1000 метров во второй день.

В командном зачёте сборная региона заняла пятое место и прошла в финал Всероссийских соревнований «Серебряные коньки», который пройдёт в Конькобежном центре «Коломна» 16-17 марта 2019 года.