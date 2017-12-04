Команда Мурманской области возвращается с медалями III Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

В Москве завершился III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором приняли участие более 900 конкурсантов из 73 регионов Российской Федерации. Работу и профессиональный уровень участников оценивали 700 экспертов.

Наш регион на Национальном чемпионате представляла команда, сформированная Министерством образования и науки Мурманской области по итогам регионального чемпионата «Абилимпикс». В команду Мурманской области вошли победители по четырнадцати компетенциям: «Флористика» (Татьяна Мухорова), «Резьба по дереву» (Никита Давыдов), «Бисероплетение» (Алена Рык), «Медицинский и социальный уход» (Татьяна Болтнева), «Массажист» (Алексей Ситник), «Поварское дело» (Ангелина Буюклиян), «Выпечка хлебобулочных изделий» (Анастасия Свистунова), «Малярное дело» (Игорь Жигментович), «Слесарное дело» (Олег Щукин), «Экономика и бухгалтерский учет» (Владислав Пташкограй), «Разработка программного обеспечения (Программирование)» (Илья Кошкаров), «Администрирование баз данных» (Евгений Авдеенко), «Исполнительское мастерство» (Валерия Гаспарян), «Театральное искусство» (Полина Журило, Полина Кузьмина, Анастасия Прилепина, Руслана Шибеко).

Команда Мурманской области составила серьёзную конкуренцию другим участникам чемпионата и достойно представила регион на национальном уровне.

Представители Мурманской области одержали победу в двух компетенциях.

Татьяна Мухорова из Мурманской коррекционной школы № 1 стала первой в компетенции «Флористика», а творческая группа учащихся Мурманской коррекционной школы-интерната № 3 (Полина Журило, Полина Кузьмина, Анастасия Прилепина и Руслана Шибеко) заняла первое место в компетенции «Театральное искусство».

Студентка Мурманского колледжа искусств Валерия Гаспарян заняла второе место в компетенции «Исполнительское мастерство».

Анастасия Свистунова, студентка Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, стала третьей в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий».

Совсем немного отстали от призеров и заняли почетные четвертые места в своих компетенциях Алёна Рык из Минькинской коррекционной школы-интерната (компетенция «Бисероплетение») и Никита Давыдов из Кольской средней школы № 2 (компетенция «Резьба по дереву»).

Ангелина Буюклиян, студентка Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота (компетенция «Поварское дело») и Алексей Ситник (компетенция «Массажист») стали пятыми в своих компетенциях.

Студент филиала Мурманского арктического государственного университета в Кировске Илья Кошкаров занял шестое место в компетенции «Разработка программного обеспечения (Программирование)».

Готовили участников к соревнованиям и работали на площадках Национального чемпионата в качестве экспертов учителя, преподаватели, мастера производственного обучения: Сергей Ветлужских, Светлана Грязева, Анастасия Довгань, Павел Ерофеев, Людмила Загребельная, Еленам Квашнина, Екатерина Лобода, Любовь Ломова, Константин Лях, Ольга Павлова, Ирина Фогт, Елена Чистякова, Оксана Шляховая, Ольга Шудрова. Лидером команды стал руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс», заместитель директора Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Андрей Савенков.

Соревнования проходили в открытом формате по аналогии с чемпионатом «WorldSkills» «Молодые профессионалы». В этом году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводился по 84 компетенциям. Впервые в чемпионате появились «профессии будущего»: инженерный дизайн, разработка виртуальной и дополненной реальности, робототехника.