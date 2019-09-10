Команда Мурманской области выступает в финале «Президентских спортивных игр»

С 9 по 30 сентября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходит финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2018/2019 учебного года. В нём принимают участие 1680 обучающихся 2006-2007 годов рождения из 84 субъектов страны. Мурманскую область представляет команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», успешно прошедшая региональный этап.

Победителей игр определят в четырёх обязательных видах программы — баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных - лапта, гандбол, тэг-регби 5х5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.

Для участников состязаний также подготовлена образовательная программа, включающая творческие и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства.

Напомним, Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» проводятся с 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и являются одним из приоритетных направлений спортивно-массовой работы общеобразовательных организаций. Они включают четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа принимают участие более 6 млн детей.

Президентские спортивные игры направлены на укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщению подростков к идеалам и ценностям олимпизма, выявление юных спортивных талантов.

Главный судья Всероссийского этапа Президентских спортивных игр — Вячеслав Виноградов.

Организаторами Президентских спортивных игр являются Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», «Российское движение школьников», Всероссийский детский центр «Орлёнок».