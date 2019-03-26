Команда Мурманской области завоевала 2-е место на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе

В Пскове на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» прошёл 2-й этап (СЗФО) IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие команды из Псковской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Коми.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований команда нашего региона набрала в командном первенстве 660 очков и заняла заслуженное 2-е место, уступив лишь команде Псковской области.