Мурманская область. Арктика26.03.19 08:20
Команда Мурманской области завоевала 2-е место на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе
В Пскове на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» прошёл 2-й этап (СЗФО) IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие команды из Псковской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Коми.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований команда нашего региона набрала в командном первенстве 660 очков и заняла заслуженное 2-е место, уступив лишь команде Псковской области.
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иван
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Антонина
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