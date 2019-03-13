Команда Мурманской области завоевала кубок за III место на Всероссийском слёте юных полярников

В Санкт-Петербурге состоялся VI Всероссийский экологический слёт юных полярников «Наша планета – 2019». 200 школьников старших классов из 7 регионов России обменивались идеями и защищали исследовательские проекты, посвященные Арктике. Мурманскую область представляла команда из 6 воспитанников клуба «Юный полярник», работающего в центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Ассоциации полярников Мурманской области.

В программу мероприятия входили экскурсионные, конкурсные и информационно-познавательные мероприятия, в рамках которых ребятам удалось посетить штаб-квартиру Русского географического общества, Российский государственный гидрометеорологический университет, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, музей Мирового океана «Ледокол «Красин», музей «Блокадный Ленинград».

Ключевым событием слёта стала конкурсная часть, которая включала в себя интеллектуальные, творческие и спортивные состязания. В общекомандном зачёте делегация юных полярников Мурманской области заняла призовые места в 5 конкурсных состязаниях:· конкурс визитных карточек «Край родной, навек любимый» - III место; конкурс видеороликов «Экологическая экскурсия по моему городу» - III место; конкурс экологических рисунков и плакатов «Сохраним нашу планету!» - II место; командные спортивные соревнования «Быстрее! Выше! Сильнее!» - II место; профориентационная квест-игра «Гардемарины, вперёд!» - диплом за успехи в изучении славной морской истории России.

В индивидуальных зачётах призерами и победителями стали: Соловьева Виктория - медаль и диплом за III место в олимпиаде по техническому направлению; Козырь Елена - медаль и диплом за III место в олимпиаде по техническому направлению. Соловьева Виктория и Козырь Елена были отмечены дипломами в номинации «Самые юные исследователи Арктики».

По итогам всех общекомандных соревнований делегация Мурманской области завоевала кубок за III место, была награждена бронзовыми медалями и дипломами.