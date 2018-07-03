Команда Мурманской областной научной библиотеки станет участником технобатлов

Несколько команд будут строить мост при помощи пачки спагетти и клеевого пистолета. Техническая задача конструкции моста - выдержать как можно больше груза. В соревновании участвуют несколько команд, в каждой команде 4 игрока.

Эти необычные и увлекательные командные соревнования по строительству мостов из спагетти организовал Музей занимательных наук «Фокус» в творческом сотрудничестве с Информационным центром по атомной энергии Мурманска и научной библиотекой.

На команду выдается пачка спагетти, 2 клеевых пистолета, платформа с крюком для испытания моста, которую нужно встроить в конструкцию, карандаши, бумага для расчётов, линейки и угольники. Построить мост нужно не более чем за 2 часа. После этого начинаются испытания конструкции на прочность. Победителем становится команда, мост которой выдержит самый большой груз.

Состязание состоится 7 июля в 12 часов в холле первого этажа Мурманской областной научной библиотеки.