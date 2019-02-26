В Перми на площадке завода им. А.А. Шпагина прошёл робототехнический чемпионат Fest Russia Open 2019. Чемпионат собрал более 1000 участников из 39 регионов России от 6 до 18 лет. Среди них – обучающиеся детского технопарка «Кванториум-51» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Соревнования проводились по трём возрастным категориям: 6+, 9+ и 14+.

Участники направления FRO9+ конструировали и программировали роботов на выполнение серии заданий на специально оборудованном игровом поле, защищали наглядные проекты, связанные с космической тематикой. Команда «Неудержимые» детского технопарка «Кванториум-51» стала победителем в номинации «Лучшее программное обеспечение робота».

В направлении FRO6+ команда MOON WAY награждена за победу в 3 дивизионе в номинации «Самая яркая защита проекта», а команда ЮНИС победила в 1 дивизионе в номинации «Самодеятельность и оригинальность». Здесь дети 6-8 лет представили плакат и модели лунных баз с движущимися элементами из конструктора LEGO.

Программа чемпионата также включала мастер-классы по робототехнике, 3D-визуализации, игры в «Робоквест».