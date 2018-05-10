Команда общества «Динамо» победила в легкоатлетической эстафете памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова

В День Победы в городе-герое Мурманске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза Анатолия Федоровича Бредова. В 58-й раз принять участие в эстафете по улицам города-героя Мурманска вышли учащиеся общеобразовательных школ, студенты профессиональных колледжей и институтов, а так же коллективы физической культуры и спорта.

Почтить память героя Великой Отечественной Войны и показать свои спортивные достижения вышли сотрудники, военнослужащие силовых структур и правоохранительных органов Заполярья. 11 спортсменов, представляющих УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области и Мурманской таможни были включены в состав сборной команды Мурманского регионального отделения Общества «Динамо».

Со старта лидерство захватили сборные команды Общества «Динамо», СФ-«Гроза» и «ЗОШ-здоровый образ жизни», но динамовцы в этот день были вне конкуренции и начали уходить от своих преследователей уже на 6 этапе эстафеты.

В итоге убедительную победу с огромным преимуществом одержала сборная команда Мурманского регионального отделения «Динамо», установив рекорд трассы.

Весомый вклад в общую победу внесла сотрудник ОБ ППСп УМВД России по городу Мурманску мастер спорта международного класса Виноградова Татьяна.

Все призеры соревнований были удостоены кубками и медалями организаторов соревнований.