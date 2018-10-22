Команда пловцов Мурманской области вернулась с 38 медалями

С 16 по 19 октября в Сыктывкаре (Республика Коми) прошли Чемпионат и Первенство СЗФО по плаванию. Зональные соревнования прошли на короткой воде (25 м) в бассейне республиканской «Спортивной школы по плаванию «Орбита».

В столице Коми собрались около трехсот спортсменов из десяти регионов: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, республик Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа.

Спортсмены соревновались в заплывах на спине, брасом, баттерфляем, вольным стилем, комплексе,комбинированной эстафете и эстафете вольным стилем.

По итогам Чемпионата и Первенства сборная команда Мурманской области принесла в копилку региона сразу 38 медалей. Из них:

20 золотых: 12 - Самусенко Павел, 6 - Кузьмин Ренат, 1 - Коробейщиков Андрей, 1 - комбинированная мужская эстафета 4х50.

9 серебряных: 2 - Кузьмин Ренат, 3 - Жуков Александр, 1 - Смирнов Владимир, 1 - Баркалова Виктория, 1 - Коробейщиков Андрей, 1 - мужская эстафета вольным стилем 4х50.

9 бронзовых: 2 - Кузьмин Ренат, 2 - Дурнев Александр, 2 - Коробейщиков Андрей, 1 - Калякина Алина, 1 - Вдовина Вероника, 1 - Баркалова Виктория)