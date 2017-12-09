Команда ПУ ФСБ России по западному арктическому региону победила в ежегодной Спартакиаде мурманского общества «Динамо»

В УМВД России по Мурманской области состоялось заседание президиума Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо». На заседании присутствовали представители всех правоохранительных органов и силовых структур, входящих в общество «Динамо».

Заместитель председателя Мурманского регионального отделения «Динамо» Ирина Владимирская кратко довела до коллег итоги работы Мурманского регионального отделения общества «Динамо» в текущем году. Члены президиума общества в ходе открытого голосования утвердили ротацию состава Совета президиума в соответствии с действующим Уставом. Также в ходе конференции президиум рассмотрел и утвердил календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий общества «Динамо» на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, после завершения основной части заседания состоялось награждение победителей и участников ежегодной комплексной спартакиады МРО «Динамо». За большой вклад в развитие динамовского движения и в связи с юбилеем со дня рождения Николаю Анатольевичу Ершову по решению президиума центрального совета Общества «Динамо» вручена медаль «Ветеран «Динамо».

Награды также получили лучшие спортсмены, активные участники всероссийского смотра-конкурса «Динамо – детям России», команды – активные участники ежегодной спартакиады.

По итогам 2017 года отмечены десять лучших спортсменов правоохранительных органов и силовых структур Заполярья: Яна Малькова, Татьяна Маркелова, Дмитрий Козлов, Сергей Карякин, Павел Кирсанов, Дмитрий Кочеров, Николай Кочеров, Николай Коновалов, Дмитрий Ковтун, Евгений Панков и Алексей Тугашев.

В ежегодной комплексной спартакиаде 2017 года второе место в общекомандном зачете получила команда УФСБ России по Мурманской области. Почетное третье место заняла команда УМВД России по Мурманской области.

Победители ежегодной спартакиады - команда ПУ ФСБ России по западному арктическому региону - получили переходящий кубок Спартакиады МРО «Динамо».