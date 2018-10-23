Команда «Север» - серебряный призёр Чемпионата России по футболу в формате 6х6

С 17 по 21 октября на стадионе «Планета чемпионов» в Сочи Любительская футбольная Лига России и Российский футбольный Союз провели первый Чемпионат России по любительскому футболу среди мужчин и женщин в формате 6х6 и 8х8. Мурманскую область представляла команда «Север», составленная из лучших футболистов региональных команд.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, после ничьей на групповом этапе с «Томскнефтехимом» (Томская область) (2:2) и победы над «КРУ МВД» (г.Краснодар) (4:2) наша команда в четвертьфинале одержала победу над «Сапфиром» из Волгограда со счётом 2:1, а в полуфинале в серии послематчевых пенальти одолела команду «Чемпионат» (г.Москва) со счётом 2:0.

Финальный матч между командами «Север» и АФК «Портер» (г.Москва) закончился победой москвичей 1:0.