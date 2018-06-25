Команда Северного флота одержала две победы на чемпионате ВС РФ по хоккею

Хоккейная команда Северного флота на проходящем в городе Санкт-Петербурге чемпионате Вооружённых сил России сыграла три матча группового этапа, одержав две победы.

Сначала североморцы разгромили сборную главного управления материально-технического обеспечения ВС РФ со счётом 6:2. Затем они одолели коллег из Восточного военного округа, но уступили хоккеистам, выступающим за Воздушно-десантные войска и стали вторыми.

По условиям турнира команды, занявшие вторые места в своих группах на предварительном этапе, борются за 4-6 место. Соперниками на финальном этапе у сборной Северного флота стали команды Сухопутных войск и Западного военного округа. Обе игры североморцы проведут в понедельник, 25 июня.