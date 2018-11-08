Команда Северного флота одержала победу на первенстве Мурманской области по боевому самбо

Команда Северного флота по боевому самбо заняла первое место на чемпионате Мурманской области, который проходил в Кандалакше.

В состязаниях принимали участие представители практически всех силовых структур региона, в том числе пограничного управления ФСБ России по Северо-западному арктическому району, управления Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области, регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, а также гражданские команды борцов из Кандалакши, Мурманска, Мончегорска, Ревды и других населённых пунктов.

Самбисты Северного флота в различных весовых категориях завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды. Чемпионами стали главный старшина Руслан Магомедгазиев, матрос Замир Раджабов и младший сержант Курбан Магомедов. Второе место в категории до 74-х килограммов занял старший лейтенант Евгений Печеркин. «Бронзу» получили старшина 1 стати Артур Будтаев и старший-сержант Салават Сапаров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в подготовке команды Северного флота к успешному выступлению принял непосредственное участие исполняющий обязанности начальника физподготовки Северного флота мастер спорта по боксу подполковник Павел Кошкарёв и вице-президента Федерации кикбоксинга Мурманской области капитан 2 ранга Николай Кулемин.

Победа флотских спортсменов на региональном первенстве позволила им успешно пройти отбор на чемпионат Северо-Западного федерального округа России, который состоится в начале декабря в городе-герое Мурманске.