Команда Северного флота по хоккею с шайбой выиграла Чемпионат Вооружённых сил России

В Санкт-Петербурге на ледовой арене спортивного дворца «Хоккейный» завершился чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по хоккею с шайбой среди возрастной категории 35 лет и старше. Первое место заняла сборная команда Северного флота, второе - ледовая дружина Воздушно-космических сил. Почётное третье место завоевали хоккеисты Военно-Морского Флота.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась сразу после заключительной игры. Грамоты и кубки хоккеистам вручил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил всех участников турнира за интересные игры и волю к победе, а болельщиков – за горячую поддержку своих команд.

В хоккейном турнире приняли участие 120 военнослужащих из 6 сборных армейских команд, представлявших Военно-Морской Флот, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Северный флот, Центральный и Западный военные округа.

Команда Северного флота победила сборную Главного командования Военно-морского Флота в финальной игре Чемпионата Вооружённых Сил России со счётом 5:3 и впервые стала чемпионом ВС РФ.

С победой подчинённых поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, который следил за игрой со зрительской трибуны.

От военных округов, родов и видов ВС на чемпионате были представлены 6 команд. Первая игра состоялась 25 ноября. Финал и торжественное закрытие с награждением призёров и чемпионов прошло 28 ноября.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках чемпионата североморцы провели пять игр, уступив только команде Воздушно-десантных войск со счётом 4:6 и уверенно обыграв всех остальных соперников с минимальным разрывом в 2 шайбы.

Победный результат команды Северного флота – 15 очков при 27 забитых и 13 пропущенных шайбах.