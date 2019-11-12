Команда Северного флота примет участие во Всеармейских соревнованиях «Командирские старты»

11 младших, старших и высших офицеров во главе с заместителем командующего Северным флотом вице-адмиралом Виктором Соколовым отправились в Москву для участия в финальном этапе соревнований на Кубок министра обороны России «Командирские старты».

В состав команды вошли победители и призёры флотского этапа состязаний. Из них наилучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и подтягивание на перекладине) продемонстрировал представитель Беломорской военно-морской базы капитан 3 ранга Виталий Миневич. В общей сложности он набрал 3580 баллов.

В Москве североморцы продемонстрируют свои способности в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на дистанции 100, 200 и 300 метров и беге на 1000, 2000 и 3000 метров (в зависимости от возраста), подтягивании на перекладине или подъёме 24-килограммовых гирь. По завершении «Командирских стартов» команды будут соревноваться в легкоатлетической эстафете 7 по 400 метров .

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлые годы офицеры Северного флота неоднократно становились чемпионами «Командирских стартов». Один из лучших результатов в своей возрастной и командирской категории показал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.