Команда Северного флота стала бронзовым призёром всеармейского конкурса «Специальный маршрут»

В Североморск вернулась сборная команда Северного флота, завоевавшая третье место во Всеармейском конкурсе «Специальный маршрут» среди подразделений доставки боеприпасов.

Финал конкурса проводился под руководством начальника 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Колесникова в период с 22 по 29 июня на полигоне Можайского учебного центра.

Северный флот впервые принял участие в соревновании профессионалов подобной специализации. Несмотря на это, по итогам двух этапов моряки-североморцы стали лучшей командой среди представителей ВМФ, а в финале – «гонке преследования», в упорной борьбе опередив команду Главного ракетно-артиллерийского управления, заняли третье место.

В конкурсе приняли участие 10 команд, представлявших 12-е Главное управление Министерства обороны, Военно-Морской Флот, Воздушно-космические силы, главное ракетно-артиллерийское управление и соединения ракетных войск и артиллерии военных округов.

Подготовка команды проводилась под руководством заместителя начальника управления ядерного обеспечения Северного флота полковника Сергея Зимана в феврале - мае на полигонах Северного флота и воинских частей 12 Главного управления Министерства обороны РФ.

В августе команда Северного флота примет участие в ещё одном конкурсе, организованном 12-м Главным управлением МО РФ в рамках Армейских международных игр. Речь идет о конкурсе на лучшее аварийно-спасательное формирование «Аварийный район». Флотским спасателям предстоит побороться за победу с другими представителями Вооруженных Сил, а также с коллегами из МЧС, ГК «Росатом» и зарубежными специалистами, сообщает пресс-служба СФ.