Команда Северного флота в очередной раз победила на «Кубке моря -2018»

В конкурсе профессионального мастерства военных моряков «Кубок моря», который состоялся на базе Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге, безоговорочную победу одержала команда Северного флота.

Североморцы приняли участие в 33 из 38 номинаций, в которых проверялись знания и практические навыки как отдельных специалистов и командиров, так и корабельных боевых расчётов, в том числе расчёта ГКП - БИЦ - штурман, обеспечивающего безопасность маневрирования корабля.

Ровно в половине - 19 номинациях - представители Северного флота стали первыми, в семи номинациях – вторыми.

Итоговое количество баллов команды Северного флота было почти равным суммарному результату обеих сборных Тихоокеанского и Балтийского флотов, занявших соответственно второе и третье места.

В 2017 году североморцы также стали чемпионами с большим отрывом от ближайшего соперника.