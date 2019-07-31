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Мурманская область. Арктика31.07.19 10:00

Команда Северного флота завершила подготовку к конкурсу АрМИ-2019 «Аварийный район»

Команда Северного флота завершила подготовку к участию в соревнованиях военнослужащих аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» Армейских международных игр (АрМИ-2019).

Финальный этап конкурса состоится через несколько дней в подмосковном городе Сергиев Посад на базе Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов Минобороны России. Команда Северного флота отправится на конкурс 2 августа.

Североморцы померяются силами с командами Тихоокеанского флота, РВСН, Главного управления Минобороны РФ, МЧС и Росатома. Также планируется участие иностранных сборных.

Соревнования среди профессионалов-спасателей проходят под руководством начальника 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-майора Игоря Колесникова второй год подряд. В прошлый раз команда Северного флота, заняла четвертое место. В нынешнем году североморцы рассчитывают улучшить свой результат.

Подготовка команды под руководством начальника отделения ядерной безопасности управления ядерного обеспечения Северного флота капитана 2 ранга Юрия Исаева проходила на флотских полигонах и на учебно-материальной базе аварийно-спасательной воинской части 12-го Главного управления МО РФ в Мурманской области. В качестве тренеров были привлечены лучшие специалисты подразделений РХБЗ, инженерного обеспечения, а также спортивные инструкторы. Элементы горной подготовки члены команды отработали на скалодроме морской пехоты СФ.

В ходе различных этапов соревнований, которые называются «Очаг пожара», «Завал с разрушенным зданием», «Лабиринт», «Аварийный контейнер», «Железнодорожная платформа» участникам конкурса «Аварийный район» предстоит продемонстрировать навыки работы в критических условиях, возникающих в результате применения современного оружия или возникновения техногенных катастроф.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее команда Северного флота стала бронзовым призёром всеармейского конкурса «Специальный маршрут», который проводился среди подразделений доставки боеприпасов также под руководством генерал-майора Игоря Колесникова в период с 22 по 29 июня на полигоне Можайского учебного центра.

 

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