Команда «Североморскводоканал» заняла I место в золотом play-off Всероссийского турнира по волейболу

Отраслевой турнир «Чистая вода» провела Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с агентством «Legion Sport». Соревнования, в которых приняли участие команды восьми водоканалов страны, проходили в Москве.

В упорной борьбе североморцы в очередной раз доказали - они лучшие. Кроме победного кубка, на счету наших земляков ещё одно достижение. Игрок североморской команды Алексей Мосин признан самым ценным игрком турнира.

- Турнир был очень интересный, хоть и скоротечный, очень хорошо организованный, молодцы ребята. Не ожидали мы, что будет так сложно. Неплохие команды появились. Директор предприятия «Североморскводоканал» собрал команду очень сильную. Чемпионы Мурманской области по ветеранам, нередко дают бой и молодой команде – сборной Северного флота.

«Грубо говоря, это мои воспитанники. Мы думали, что будем серьёзно выглядеть, но соперники, занявшие 2-е и третьи места, нас удивили. Мы разобрали свои ошибки после поражения в подгруппе, направили эмоции в нужное русло и победили сильную молодую команду, они моложе», - отметил капитан команды Александр Фадеев.